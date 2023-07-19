Президент Казахстана провел встречу с Наследным принцем Кувейта в Джидде

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



На полях первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.



Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду.

Президент Казахстана примет участие в Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».