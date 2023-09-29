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    18:02, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана провел встречу с Канцлером Германии

    Президент Казахстана провел встречу с Канцлером Германии
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

    Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, «зеленой энергетике» и других сферах.

    Президент и Канцлер обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате «Центральная Азия – Германия».

    Теги:
    Германия Президент
    Автор
    Ринат Дусумов
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