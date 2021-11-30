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вчера 22:43
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Президент Казахстана провел встречу с Генеральным директором ВТО
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития международной торговли.
Как известно, 26 ноября ВТО выступила с заявлением о переносе 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.
Нгози Оконджо-Ивеала высказала сожаление в связи с вынужденным переносом мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что это было весьма тяжелым решением. Участники встречи рассмотрели возможные новые сроки проведения мероприятия.
Говоря о важности сотрудничества с ВТО, Президент подчеркнул ключевую роль Организации в восстановлении мировой экономики в условиях пандемии.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил полную поддержку продолжающемуся под руководством Нгози Оконджо-Ивеалы конструктивному диалогу с государствами-членами ВТО, ключевыми международными организациями и фармацевтическими компаниями с целью обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам.
Собеседники также обсудили запланированный на ноябрь 2022 года выпуск первого Обзора торговой политики Казахстана в ВТО. Президент отметил большую значимость этого события для нашей страны. Он выразил надежду на то, что Казахстану удастся подтвердить приверженность правилам и положениям ВТО, а также обязательствам, взятым при вступлении в эту организацию.
В завершение Глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу посетить Казахстан с визитом.
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