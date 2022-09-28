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    15:10, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями IT-компаний

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях международного технологического форума «Digital Bridge» Глава государства провел ряд встреч с руководителями международных IT-компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов, проведения совместных исследовательских работ и сотрудничества в научной сфере.

    Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал Президента о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг. По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub. Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.

    Во время беседы с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури речь шла о расширении сотрудничества в области информационных технологий и цифровой безопасности. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства отметил, что для нашей страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.

    С основателем и председателем Bharti Enterprises и OneWeb Сунилом Барти Митталом были обсуждены вопросы использования низкоорбитальных спутников и сети наземных станций для интернет-покрытия удаленных населенных пунктов.



    Фото: akorda.kz




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