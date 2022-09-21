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Президент Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН
21 Сентября 2022, 05:06

Президент Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась переговорами с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.

Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.

Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве «Саммита будущего» в 2024 году. Касым-Жомарт Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы Главы нашего государства по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

Он также высоко оценил, реализуемые под руководством Президента Казахстана масштабные реформы в стране.

В завершение Глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

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