Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Малайзии

Президент провел переговоры с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров в расширенном составе с малайзийской делегацией рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей.

Приветствуя гостей, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что официальный визит Премьер-министра Анвара Ибрагима без всякого преувеличения является историческим, поскольку открывает путь к новому этапу сотрудничества между Казахстаном и Малайзией.

Фото: Акорда

– С нашей стороны я хотел бы выразить готовность к более тесному и продуктивному взаимодействию с Малайзией, которая играет весьма важную роль в регионе Юго-Восточной Азии. Только что у нас состоялся очень откровенный и дружественный обмен мнениями по многим вопросам. Уверен, что у нашего сотрудничества большие перспективы. Я поддерживаю ваше намерение принять участие в бизнес-форуме. Важнейшим фактором развития наших отношений являются бизнес-контакты. Мы приветствуем реализацию новых успешных проектов с участием малайзийских компаний. В этом отношении Правительство Казахстана готово оказать необходимое содействие. Кроме того, граждане и бизнесмены двух стран пользуются взаимным 30-дневным безвизовым режимом и удобным прямым авиасообщением. Также я хотел бы отметить, что более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских университетах. Я думаю, что они, безусловно, будут служить золотым мостом между двумя государствами, – подчеркнул Президент.

Анвар Ибрагим, в свою очередь, отметил, что Малайзия придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

Фото: Акорда

– Мы можем извлечь максимальную выгоду из растущих экономических отношений. У нас есть конкретные предложения. Мы планируем провести двусторонние встречи с вашими министрами по вопросам импорта и экспорта. У нас в Малайзии создан огромный товарный рынок. Сейчас наша страна превратилась в региональный хаб по производству компьютерных чипов со значительными инвестициями из США, Европы, особенно Германии, и Китая. Я думаю, мы можем поделиться с этим опытом и в то же время перенять ваш опыт по трансформации, которую вы провели достаточно успешно. И, конечно, есть некоторые специфические области, такие как халал-индустрия. Мы также изучаем перспективы исламского банкинга, – сказал Премьер-министр.

В ходе встречи были обсуждены возможности партнерства в транзитно-логистической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в международных структурах, включая ООН, ОИС и CВМДА.