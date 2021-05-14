РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 14 Май 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана провел беседу с вице-президентом Всемирного банка

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, находящейся в нашей стране с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники в режиме видеоконференцсвязи обсудили актуальные направления сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком и приоритеты дальнейшей кооперации.

    Глава государства приветствовал Анну Бьерде в Нур-Султане, отметив, что это ее первый визит в Казахстан и Центральную Азию в целом.

    «Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наше многолетнее партнерство, в рамках которого Всемирный банк инвестировал более 6 млрд долларов в нашу страну. В настоящее время совместно с вами мы реализуем 12 различных проектов, в том числе в сферах транспорта, образования, экологии, финансов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Глава государства отметил вклад Всемирного банка в решение ряда экологических вопросов в Казахстане, включая поддержку и финансирование на сумму 1,5 млн долларов второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря».

    В данном контексте Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительное значение решению экологических проблем, вопросам «зеленой экономики» и готов взять под личный контроль взаимодействие в данной области.


    Анна Бьерде выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высокую оценку сотрудничества со Всемирным банком. Она также приветствовала реформы в стране, реализуемые под руководством Президента Казахстана.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!