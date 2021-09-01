Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал статус русского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Вместе с тем, Глава государства отметил, что «нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено» и призвал всех изучать его.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

Ранее Президент поручил разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

«Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления - развитие гражданской культуры. Администрации Президента предстоит разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе», - отметил Касым-Жомарт Токаев.