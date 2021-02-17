Президент Казахстана прокомментировал новый закон о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook отрывок из выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, который действовал ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов.

Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона.

Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры.

Напомним, 15 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения.