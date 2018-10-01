Президент Казахстана призвал духовных лидеров объединиться в борьбе за мир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий совместно бороться за мир и безопасность на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 3 года, прошедшие с момента прошлого Съезда, в столице Казахстана были проведены важные мероприятия глобального уровня. Принятые в Астане решения имели широкий международный резонанс, поскольку были пронизаны идеей миротворчества, партнерства, толерантности и созидания. Все это тем более важно, поскольку мир, к большому нашему сожалению, вошел в турбулентное состояние. Всех нас - и политиков и религиозных деятелей - не могут не беспокоить санкционные противостояния, межрелигиозные и внутрирелигиозные противоречия, торговые войны, загрязнение окружающей среды. Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса, но именно сейчас формируется облик будущего человека», - сказал Президент на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходящем в Астане.

Глава государства подчеркнул, что наша планета находится в опасности.

«В каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету грядущему поколению - это главная цивилизационная проблема. Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие и достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества. Мировое сообщество не смогло выбраться из зловещего круга взаимного недоверия, неприязни и конфликтности. Мы видим, что положение не только не выправилось, но и ухудшилось. Между странами и политическими блоками возводятся новые стены, новые железные занавесы. Но самое опасное - в умах и сердцах людей усиливается взаимная отчужденность», - заявил Н. Назарбаев.

«Огромные усилия направлены на то, чтобы искать поводы для соперничества, а не основы для сотрудничества, - продолжил он. - Создавать средства уничтожения друг друга, а не совместные проекты для процветания народа. Скажем прямо: это глубоко ошибочный, тупиковый путь, поэтому наш общий долг в том, чтобы содействовать возвращению на магистраль прогресса. Промедление здесь недопустимо. Сотни тысяч и миллионы людей вынуждены оставлять родные места, бесчисленное множество других пропадает без вести. Количество беженцев на планете превысило 65 млн человек. Каждый год в результате стихийных бедствий за чертой бедности оказывается 4 млн человек в среднем. Миллионы людей вынуждены покинуть свои дома».

Глава государства отметил, что несмотря на бурное технологическое развитие, рост общемирового богатства, масштабы социальных бедствий продолжают расширяться.

«По данным ООН, 14% населения планеты хронически голодают. Общее число безработных превысило 190 млн человек. Это усиливает социальное неравенство, как питательную почву капитализма. Поэтому центральным вопросом является безопасность и справедливый мир. Принимая активное участие в работе Совета безопасности ООН в качестве непостоянного члена, Казахстан ясно и недвусмысленно высказывается за принятие срочных мер для решения глобальных проблем, препятствующих развитию человечества», - сказал Президент.

Однако, добавил он, безопасного мира нельзя достичь лишь усилиями Совета безопасности ООН.

«Сегодня мы все, в том числе и присутствующие в этом зале религиозные и общественные деятели, политики, должны внести свою лепту в преодоление глобального кризиса доверия. Естественно, веское слово должны высказать духовные лидеры. Вы представляете религии, каждая из которых уникальна», - заключил Президент.