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    12:18, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана принял владельцев катарского холдинга Power International Holding

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    Фото: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Рамеза Аль-Хаята и Муатаза Аль-Хаята, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Power International Holding может стать движущей силой налаживания экономических связей между Казахстаном и Катаром, являющимся стратегическим партнером нашей страны на Ближнем Востоке.

    Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах энергетики и геологоразведочных работ. Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, реализации девелопмент-проектов, здравоохранении.

    Президент подчеркнул, что в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию экономики, а также создаются все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.


    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Катар Главная Президент
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