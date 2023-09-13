12:18, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6
Президент Казахстана принял владельцев катарского холдинга Power International Holding
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Рамеза Аль-Хаята и Муатаза Аль-Хаята, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Power International Holding может стать движущей силой налаживания экономических связей между Казахстаном и Катаром, являющимся стратегическим партнером нашей страны на Ближнем Востоке.