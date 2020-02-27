Президент Казахстана принял верительные грамоты послов ряда государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Турецкой Республики – Уфук Экиджи, Республики Болгария – Боян Хаджиев, Королевства Саудовская Аравия – Абдулазиз Абдулла Алдауд.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом официальной деятельности в Казахстане и пожелал успехов в их благородной миссии.

В ходе церемонии Президент провел отдельные беседы с послами.

Обращаясь к Уфуку Экиджи, Глава государства отметил стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией и выразил уверенность в том, что двустороннее партнерство будет успешно развиваться и в будущем. Он высказал признательность руководству Турции за инициативу по присуждению Елбасы Нурсултану Назарбаеву статуса Почетного председателя Тюркского совета, а также за активное участие страны в Астанинском процессе.

«Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге Президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Принимая Бояна Хаджиева, Президент Казахстана отметил дружественный характер взаимодействия с Болгарией. Он напомнил о встречах с Президентом Руменом Радевым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с Вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой в рамках ее недавнего визита в Нур-Султан.

«С нетерпением ждем визита Президента Болгарии в Казахстан предстоящей весной. Я надеюсь, что его визит будет успешным и сможет придать дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами», – сказал Глава государства.

В беседе с Абдулазизом Абдуллой Алдаудом Касым-Жомарт Токаев высоко оценил текущий уровень и содержание двусторонних отношений, особо отметив плодотворные инвестиционные связи, большой потенциал сотрудничества в нефтегазовой, химической, атомной отраслях, а также в сфере использования возобновляемых источников энергии. Президент передал наилучшие пожелания Королю и Наследному принцу Саудовской Аравии.

«Мы ожидаем визита Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Казахстан. Будет замечательно, если этот визит состоится в текущем году», – заявил Глава государства.



