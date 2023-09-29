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    16:42, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана принял участие во встрече глав стран ЦА и Германии

    пресс-служба Акорды
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Берлин принял участие в саммите «С5 + Германия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Обращаясь к участникам саммита, Глава государства отметил, что инициатива диалога «C5 + Германия» способна придать мощный импульс взаимной кооперации между странами.

    Касым-Жомарт Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.

    В ходе встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению Президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.

    Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского Союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.

    В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.

    Глава государства высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией.

    В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.

    В ходе встречи также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

    Напомним, вчера начался официальный визит Президента Казахстана в столицу Германии. В ходе визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где главы двух стран ответили на вопросы журналистов.

    Теги:
    Президент Германия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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