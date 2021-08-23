Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран-членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в центральноазиатском регионе.
Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.
В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.
Наряду с этим Глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.
Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.
- Применение обогащенного ядерного топлива в Казахстане будет снижено до 20% - Минэнерго
- Вашингтон ускоряет процесс эвакуации из Кабула
- Касым-Жомарт Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
- Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине
- Перепись населения: как будут защищены личные данные казахстанцев
- Готовность казахстанских полицейских оценил Глава государства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана