Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей МФСА

В ходе рабочего визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В начале своего выступления Глава государства выразил признательность таджикской стороне и лично Президенту Эмомали Рахмону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия, а также поприветствовал участие в форуме Специального представителя Генерального секретаря ООН Кахи Имнадзе.

Лидер Казахстана подчеркнул символическое значение юбилейного саммита, проходящего в год 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала.





«За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене», – сказал Президент.

Глава государства высоко оценил председательство Таджикистана, в период которого активно шел процесс совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

«Впервые за почти полвека под сопредседательством Таджикистана и Нидерландов в Нью-Йорке прошла Водная конференция ООН. Бесспорно, это знаковое событие для нашего региона. С высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН весомо прозвучал единый голос центральноазиатского региона по вопросам будущего Арала, представлено Совместное заявление государств Центральной Азии», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание участников заседания на ряд вызовов и проблем, которые стоят перед регионом.

«Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды. Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», – отметил Президент.



Далее он остановился на проблеме неэффективного использования воды.

«Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности. Казахская пословица гласит: «Су – ырыстың көзі» («Вода – источник благополучия»). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона. Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам. В своем недавнем Послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем лидер Казахстана поделился своим видением дальнейшего развития Фонда. В первую очередь он призвал к скорейшему завершению процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

«Следует расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА. Необходимо проработать вопрос равномерного распределения рабочих органов МФСА по странам-участницам и комплектования их персонала из числа представителей всех государств Центральной Азии», – отметил Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость создания механизма долгосрочного и устойчивого сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона. Как было сказано в выступлении, таким механизмом может служить Международный водно-энергетический консорциум.

В целях обеспечения прозрачности использования воды в регионе и укрепления диалога и дружбы между странами Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Наряду с этим лидер Казахстана указал на необходимость создания Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам, который позволит приступить к совместной разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Положительно оценив участие Бишкека в деятельности рабочих органов, Касым-Жомарт Токаев призвал Кыргызскую Республику возобновить полноценное участие в МФСА.

В завершение Глава государства подчеркнул, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона.

Президент предложил провести следующую встречу на высшем уровне в рамках МФСА в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным нашей страной Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.

В ходе заседания также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

1. Душанбинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала;

2. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

3. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала;

4. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.