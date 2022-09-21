21 Сентября 2022, 03:09

Президент Казахстана принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также участвовали Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Премьер-министр Испании Педро Санчес, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент Сенегала Маки Салл, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики.

В своем выступлении Глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. Президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.

Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.

Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

«Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров», – сказал он.

Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил трагедию голода («Ашаршылық») и по этому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.