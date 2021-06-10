Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана принял Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2021, 17:34
Президент Казахстана принял Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Государства Катар Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-катарских отношений с акцентом на укрепление политических, торгово-экономических и инвестиционных связей.

photo

Глава государства отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес.

– Думаю, что Ваш визит будет иметь весьма полезное значение. Не сомневаюсь, что в будущем нам удастся достичь больших результатов в нашем сотрудничестве. Казахстан заинтересован в достижении этих результатов, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о достигнутой по итогам недавнего телефонного разговора с Эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани договоренности о совместной подготовке нескольких крупных инвестиционных проектов в преддверии запланированного визита лидера Катара в Казахстан.

photo

В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Катара передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Эмира Катара Президенту и народу нашей страны.

Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани проинформировал Главу нашего государства о стремлении Эмира Катара создать прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия с Казахстаном с акцентом на экономический блок. Он также передал поздравления катарского лидера по случаю разработки казахстанского антиковидного препарата QazVac, подчеркнув намерение оказать любую поддержку в данном вопросе.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Катара сообщил Касым-Жомарту Токаеву об итогах переговоров с его коллегой Мухтаром Тлеуберди, а также о получении от казахстанской стороны ряда предложений по реализации инвестиционных проектов. В данном контексте он отметил, что Фонд национального благосостояния и национальные компании Катара ведут активную работу по изучению этих проектов.

photo


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров