Президент Казахстана принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Танзилы Нарбаевой имеет большое значение с точки зрения развития межпарламентских связей и придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям.
«В 2018 году объем торговли достиг 2,5 млрд долларов. В этом году только за 9 месяцев он превысил показатель прошлого года, то есть на конец года, естественно, объем торговли между нашими странами будет довольно значительным», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил о своем государственном визите в Узбекистан в апреле текущего года, в ходе которого была достигнута договоренность о наращивании взаимодействия в торгово-экономической сфере с промежуточной целью довести показатели взаимной торговли до 5 млрд долларов.
Глава государства с удовлетворением отметил развитие транспортного сообщения между двумя странами, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
«Казахстан и Узбекистан в значительной степени, не только заинтересованы в развитии сотрудничества друг с другом, но и взаимодополняемы по целому ряду вопросов. Поэтому конечный успех не за горами. Тем более мы с моим коллегой Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились предпринимать самые активные действия для развития всестороннего сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от Шавката Мирзиёева.
«Ваше избрание на пост Главы государства – это признание вашей работы на предыдущем посту, вы опытный дипломат, влиятельный руководитель, и, самое главное, продолжатель идей Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который проводил очень сильную политику по укреплению государственной безопасности и развития экономики Казахстана», - отметила узбекский политик.
В завершение встречи Глава государства высказал добрые пожелания в адрес Президента Узбекистана.
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