Президент Казахстана принял председателя партии «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя партии «Ауыл» Али Бектаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии «Ауыл» полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы Главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.





Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.

Али Бектаев отметил своевременность поручений Президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.

Глава государства был ознакомлен с предложениями партии «Ауыл» по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.