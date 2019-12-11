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Президент Казахстана принял председателя партии «Ауыл»

11 Декабря 2019 15:51
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Президент Казахстана принял председателя партии «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя партии «Ауыл» Али Бектаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии «Ауыл» полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы Главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.


Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.

Али Бектаев отметил своевременность поручений Президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.

Глава государства был ознакомлен с предложениями партии «Ауыл» по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Политические партии,
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