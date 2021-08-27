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Президент Казахстана принял председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации

27 Августа 2021 16:34
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Президент Казахстана принял председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Председателя Национального совета (нижней палаты) Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби, находящегося в Казахстане с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Охарактеризовав Швейцарию как одного из важнейших партнеров Казахстана в Европе, Касым-Жомарт Токаев отметил высокий инновационный потенциал альпийской республики в сферах промышленности, «зеленой» экономики, сельского хозяйства, и финансов.

В этой связи была выражена готовность казахстанской стороны к реализации новых крупных проектов в несырьевых секторах с привлечением швейцарского капитала и технологий. По мнению Президента, это будет способствовать укреплению и без того прочных позиций швейцарского бизнеса в экономике РК.

В настоящее время Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов РК, вложив в отечественную экономику свыше 27 миллиардов долларов с 2005 года. В нашей стране представлены такие крупные швейцарские компании, как Glencore Xstrata, ABB,Philipp Morris, Rieter, Schindler, Bühler, Leica, Nestlé, Roche, Novartis, Syngenta, Ammann Group и многие другие.

Весомые позиции Швейцария сохраняет и в рейтинге ведущих торговых партнеров Казахстана, заняв в 2020 году 11-место с показателем товарооборота в 1,7 миллиарда долларов.

Президент выразил мнение, что успешному развитию казахстанско-швейцарских отношений способствуют тесные политические контакты. В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил итоги недавно прошедших содержательных переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом.

В целях продолжения активного диалога Глава государства выразил готовность провести очередную встречу на высшем уровне в конце ноября текущего года.

Со своей стороны, А.Эби также положительно оценил текущий уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность к содействию в его укреплении по линии межпарламентского взаимодействия. В этой связи, достигнута договоренность об активизации работы межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Швейцария».

Отдельное внимание собеседники уделили текущей ситуации в Афганистане. Стороны провели обстоятельной обмен мнениями по данному вопросу и выразили глубокую обеспокоенность напряженной военно-политической и гуманитарной обстановкой в этой стране.

Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий террористический акт в международном аэропорту Кабула 26 августа, выразив мнение о необходимости дальнейшего наращивания усилий мирового сообщества в противостоянии террористической угрозе, стабилизации ситуации в Афганистане, укреплении мира и безопасности в регионе Центральной Азии.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана  
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