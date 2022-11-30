Президент Казахстана принял председателя cовета директоров Orano S.A.

30 Ноября 2022, 01:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.

Президент сообщил, что на переговорах с Эмманюэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем и посетил Сенат Французской Республики.

Программу официального визита Президента Казахстана во Францию продолжили встречи с руководителями крупнейших французских компаний. В частности, Глава государства принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС - Électricité de France (EDF) и Президента Air Liquide.