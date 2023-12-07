РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана принял посла ЕС в Казахстане

    Президент и посол ЕСв РК
    Фото: Аkorda

    Глава государства принял посла Европейского Союза в Казахстане Кестутиса Янкаускаса. Касым-Жомарт Токаев и Кестутис Янкаускас рассмотрели приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и Европейским Союзом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого была наша страна.

    Кроме того, Президент рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.

    В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, «зеленый» рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.

    Теги:
    Президент Казахстана Евросоюз Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт ЕС Внешняя политика Казахстана
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!