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Президент Казахстана принял отставку Правительства

5 Января 2022 07:30
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Президент Казахстана принял отставку Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал постановление о Правительстве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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О Правительстве Республики Казахстан

5 января 2022 года

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 января 2022 года

№ 728

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