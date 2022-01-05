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Президент Казахстана принял отставку Правительства
5 Января 2022 07:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал постановление о Правительстве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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О Правительстве Республики Казахстан
5 января 2022 года
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 января 2022 года
№ 728
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