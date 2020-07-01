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Президент Казахстана принял отчет Национального банка

1 Июля 2020, 14:03
Президент Казахстана принял отчет Национального банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня, о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации его антикризисных инициатив, планах на второе полугодие 2020 года и принимаемых мерах по обеспечению финансовой стабильности в условиях пандемии коронавируса.

В своем выступлении Глава государства отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики в текущих условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года фундаментальные тенденции на международных рынках. Новая Стратегия должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.

Президент поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка продолжить реализацию Дорожной карты по итогам AQR и предусмотреть проведение оценки качества отечественного банковского сектора на периодической основе.

Важным вопросом Касым-Жомарт Токаев назвал стабильность обменного курса.

«Подчеркиваю необходимость слаженной работы Правительства и Национального банка в этом вопросе. Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке. Национальному банку следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса», - дал поручение Глава государства.

Кроме того, Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка поручено держать на постоянном контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования.

Президент считает не менее ответственной задачей повышение прозрачности деятельности в финансовом секторе, что является особенно актуальным в связи с активизацией мошеннических действий со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций.

«Я поручал провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций и представить информацию о состоянии этой сферы. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю Агентству совместно с Генеральной прокуратурой внести предложения по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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Мировые тенденции и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных технологий в финансовой сфере. В связи с этим Президент поручил Национальному банку совместно с Правительством и МФЦА утвердить Концепцию развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года.

Также важнейшей задачей для Национального банка определена активная кредитная поддержка экономики и бизнеса.

«Последние 3 года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и МСБ», - сказал Глава государства.

В завершении Президент пожелал плодотворной работы Национальному банку на новом месте его дислокации и выразил уверенность, что это событие заметно укрепит финансовый сектор столицы, повысит слаженность работы с Правительством и МФЦА.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана передислоцирован в город Нур-Султан.

3 июля 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года переданы во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

С 1 января 2020 года началась реорганизация Национального банка РК. В частности, от Национального банка отделилась новая самостоятельная структура - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как и Нацбанк, агентство непосредственно подчинено и подотчетно Президенту РК.

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