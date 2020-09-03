Президент Казахстана принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, языковой политики, ономастики и архивного дела. Актоты Раимкулова также отчиталась об исполнении поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По словам министра, ведется активная работа по развитию массового спорта, реализуются инициативы по увеличению оплаты труда работников культуры. В настоящее время их заработная плата на местах выросла на 35 %, а на республиканском уровне рост составил 50 %. Кроме того, Президенту была представлена информация об онлайн-мероприятиях, проведенных ведомством во время пандемии.
Актоты Раимкулова сообщила Главе государства о ходе подготовки казахстанских спортсменов к предстоящим Олимпийским играм и об открытии нового Университета туризма и гостеприимства.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации на должном уровне приоритетных направлений Послания, в том числе касающихся поддержки и популяризации массового спорта. Президент подчеркнул, что перевод казахского алфавита на латинскую графику должен осуществляться без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с учеными.
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