Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана принял министра иностранных дел Кыргызстана

30 Октября 2020, 16:33
Президент Казахстана принял министра иностранных дел Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, находящегося в столице Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствовав кыргызского министра, Глава государства высоко оценил уровень взаимодействия наших стран и народов.

«Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими государствами. Нас ничего не разделяет, напротив, имеется очень много факторов, которые нас объединяют. Кыргызстан для Казахстана – это надежный союзник, важный стратегический партнер и братское государство», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

photo


Президент отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдают за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны.

«Мы сопереживаем за будущее братского народа. Поэтому мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей», – сказал Глава государства.

photo


В свою очередь Руслан Казакбаев, выразив глубокую признательность за возможность встречи, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса.

«Главная цель моего визита – это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Кыргызская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана. Новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям, отвечающим коренным интересам наших народов», – заявил глава МИД Кыргызстана.

photo


В ходе встречи c министром Президент обратил особое внимание на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах.

photo


МИД РК   Президент Казахстана   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию