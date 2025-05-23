РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 23 Май 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда

    Глава государства принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    п
    Фото: Акорда

    На встрече были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и Фондом.

    Президент Касым-Жомарт отметил, что в нашей стране уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.

    п
    Фото: Акорда

    Казахстан в следующим году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия – поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.

    п
    Фото: Акорда

    В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии Фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.

    Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Климат
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают