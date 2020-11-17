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Президент Казахстана принял исполнительного директора секретариата СВМДА

17 Ноября 2020, 15:37
Президент Казахстана принял исполнительного директора секретариата СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного исполнительного директора секретариата СВМДА Кайрата Сарыбай.

В ходе беседы были рассмотрены приоритеты Казахстана на посту председателя СВМДА в 2021-2022 гг. Глава государства акцентировал внимание на задачах, связанных с институциональным развитием Совещания и повышением его роли в обеспечении региональной и глобальной безопасности в условиях обострившихся вызовов и угроз. Президент также призвал к укреплению сотрудничества с другими международными структурами.

Кайрат Сарыбай отметил, что с момента своего образования СВМДА сформировалось в качестве авторитетной и активной организации. Руководитель секретариата проинформировал Главу государства о работе по реализации положений Декларации стран-членов Совещания, принятой на саммите в Душанбе.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям, в частности, к VI саммиту СВМДА, который пройдет в Казахстане в 2022 году.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана придать новый импульс работе Совещания и заявил о полной поддержке усилий, направленных на реализацию общих целей, стоящих перед государствами-участниками и секретариатом.


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