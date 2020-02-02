Президент Казахстана принял Госсекретаря США Майкла Помпео
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев во дворце «Акорда» принял Государственного секретаря США Майкла Помпео, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Приветствуя американского дипломата, Президент Казахстана отметил плодотворное развитие двустороннего взаимодействия с момента установления дипломатических отношений.
«Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей Независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт. Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации», – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев, напомнив о краткой встрече с Президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан.
Стороны также подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму.
Президент Республики сообщил об учреждении в Казахстане должности специального представителя по Афганистану.
Глава внешнеполитического ведомства США, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что наши страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности.
«У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня», – сказал Майкл Помпео.
Американский дипломат высоко оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке в рамках операции «Жусан». Он также отметил вклад РК восстановление мира в Афганистане, укрепление экономического и человеческого потенциала этой страны.
Майкл Помпео позитивно отозвался о политических реформах в Казахстане и пожелал успехов в их реализации.
Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня. Государственный секретарь США проинформировал об основных положениях новой Стратегии США по Центральной Азии.
Президент Казахстана отметил важность диалогового формата С5+1 (пять стран Центральной Азии + США) и выразил надежду на успешное проведение его очередного заседания в Ташкенте 3 февраля.
Касым-Жомарт Токаев и Майкл Помпео приветствовали подписание межправительственного Соглашения о воздушном сообщении. Данный документ, отвечающий принципам «открытого неба», создал правовую основу для запуска прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.
- Касым-Жомарт Токаев поздравил народного писателя Мухтара Магауина с 80-летием
- Глава государства направил Председателю КНР письмо по вопросу коронавируса
- Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-Министром РФ Михаилом Мишустиным
- Президент поставил задачу переформатировать работу Правительства - Даурен Абаев
- Президент Казахстана принял главу Казатомпрома Галымжана Пирматова
- Президент Касым-Жомарт Токаев задает новые политические тренды - американские эксперты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана