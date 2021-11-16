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Президент Казахстана принял Главу Республики Калмыкия Бату Хасикова

16 Ноября 2021 14:52
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Президент Казахстана принял Главу Республики Калмыкия Бату Хасикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев и Бату Хасиков обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя Республики.


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