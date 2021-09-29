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    21:21, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана принял главу Республики Башкортостан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стратегическое сотрудничество с Россией все шире охватывают межрегиональное взаимодействие двух стран.

    Глава государства с удовлетворением заметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, многогранные связи нашей страны с Башкортостаном развиваются весьма динамично и наполняются новым содержанием.

    Как было отмечено в ходе беседы, растет количество совместных предприятий, успешно реализуются инвестиционные проекты в нефтехимии, сельского хозяйства, металлургии, легкой промышленности и других отраслях.



    Теги:
    Президент Казахстана Главная Россия Интеграция и партнерство
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