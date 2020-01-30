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Президент Казахстана принял главу Казатомпрома Галымжана Пирматова
30 Января 2020 19:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Галымжан Пирматов представил Президенту отчет об основных итогах деятельности уранодобывающей компании в 2019 году и планах по ее дальнейшему развитию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» подчеркнул, что важными направлениями в работе компании являются вопросы корпоративного управления, охраны труда и защиты окружающей среды.
Также он проинформировал Касым-Жомарта Токаева о том, что компания, успешно реализуя свои производственные и финансовые цели, второй год подряд сохраняет лидерство по продажам урана в мире.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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