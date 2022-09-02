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Президент Казахстана принял делегацию Конгресса США

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Сентября 2022, 11:01
Президент Казахстана принял делегацию Конгресса США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

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Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего Послания народу Казахстана.

В свою очередь конгрессмены поблагодарили Главу нашего государства за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных политических и экономических преобразований в Казахстане.


Фото: akorda.kz
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