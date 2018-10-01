Президент Казахстана принимает участие в саммите Форума «Азия - Европа»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе открылся 12-й саммит Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Во встрече принимает участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

После церемонии открытия лидеры примут участие в гала-ужине в присутствии Короля Бельгии Филиппа, который пройдет в Королевском музее искусств и истории.

В 2-дневной встрече на высшем уровне принимают участие руководители 21 азиатской и 30 европейских стран, а также двух институциональных партнеров (ЕС и АСЕАН). В этом году дискуссия лидеров сосредоточится вокруг темы «Глобальное партнерство перед глобальными вызовами».

Программа саммита состоит из двух пленарных сессий, которые будут посвящены финансово-экономическим вопросам и глобальным вызовам, а также неформальной сессии для обмена мнениями по региональной и международной проблематике.

Основное внимание саммита будет уделено укреплению форума и развитию сотрудничества между Азией и Европой в вопросах расширения торговли и инвестиций, взаимосвязанности, устойчивого развития и изменения климата.

На встрече также будут обсуждены вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, поиска возможных ответов на современные вызовы безопасности, такие как терроризм, кибербезопасность и нелегальная миграция.

Отметим, Казахстан - единственное государство Центральной Азии, которое является членом Форума «Азия-Европа». На долю государств-партнеров АСЕМ приходится 65% мирового ВВП, 55% мировой торговли и около двух третей населения мира.