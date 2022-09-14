Президент Казахстана: Принцип единства в многообразии для нас является основополагающим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахская земля на протяжении веков является мостом между Западом и Востоком. Великую степь населяли огромные кочевые империи. Религиозная терпимость - черта, присущая им всем. К примеру, в Алматинской области нашей страны есть место, где был средневековый город Койлык. Там проводились работы по раскопкам. Установлено, что в 12 - 14 веках в этом городе соседствовали исламские, христианские и буддийские храмы. По сути, территория Казахстана представляет собой карту, на которой располагались сакральные места всех мировых религий. Мусульмане посещают мавзолеи Арыстан-баба, Ходжа Ахмета Яссауи, подземную мечеть Бекет-ата и другие священные места», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Главы государства, в Таразе находится самая древняя мечеть VIII века, построенная на фундаменте христианского храма

«Мы все гордимся православной святыней - Вознесенским кафедральным собором в Алматы. Этот уникальный исторический архитектурный памятник один из самых высоких деревянных храмов в мире. В Северо-Казахстанской области расположен Католический духовный центр. Здесь в годы сталинских репрессий и Второй мировой войны была спасена от голодной гибели сосланная в Казахстан польская община. В память об этом установлена статуя Богоматери с рыбами, которую освятил Папа Иоанн Павел II. Сакральным для иудеев всего мира является мавзолей ребе Леви-Ицхака Шнеерсона в Алматы. В столице Казахстана находится самая большая синагога в Центральной Азии «Бейт Рахель Хабад Любавич», - добавил Президент РК.

«Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип единства в многообразии для нас является основополагающим», - подчеркнул К. Токаев.

Сегодня в столице Казахстана, во Дворце Независимости, с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Главная тема VII Съезда - роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период.

Особенность религиозного форума - визиты Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда пройдет масштабная религиозная месса - основная литургическая служба в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу посетят представители любой религии и конфессии. В молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.