Президент Казахстана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали рассказал об участии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ».

«В период с 23 по 25 сентября 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит г. Нью-Йорк (США) для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в работе Генассамблеи примут участие 196 делегаций, около 100 лидеров государств, более 80 глав правительств и внешнеполитических ведомств стран-членов ООН. В рамках ее работы планируется проведение 630 различных встреч. Глава государства выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи, которые в этом году пройдут на тему «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода», а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития», - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

По информации Б. Уали, планируются встречи Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.

«Участие Президента Казахстана в Высоком сегменте ГА ООН направлено на продвижение ряда внешнеполитических инициатив нашей страны, в том числе в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, противодействия терроризму. Широкой международной аудитории также будет представлено видение Казахстана относительно таких актуальных вопросов глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, продовольственная безопасность, всеобщий охват услугами здравоохранения и образования, деградация окружающей среды», - сообщил пресс-секретарь Президента РК.