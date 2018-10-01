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Президент Казахстана пригласил председателя Еврокомиссии к участию в заседании Высшего совета ЕАЭС

19 Октября 2018 16:44 352
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Президент Казахстана пригласил председателя Еврокомиссии к участию в заседании Высшего совета ЕАЭС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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В ходе встречи Глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения Саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Нурсултана Назарбаева в 12-м Саммите Форума «Азия-Европа».

«Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались», - сказал председатель Европейской комиссии.

Президент Казахстана пригласил председателя Еврокомиссии к участию в заседании Высшего совета ЕАЭС 

Стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества Евразийского союза с Европейским Советом.

Кроме того, на полях Саммита Президент Казахстана провел встречи с Председателем Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, премьер-министрами Российской Федерации и Итальянской Республики Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.


Президент Казахстана пригласил председателя Еврокомиссии к участию в заседании Высшего совета ЕАЭС 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Внешняя политика Казахстана, Бельгия, Президент Казахстана,
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