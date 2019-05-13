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Президент Казахстана прибыл в Западно-Казахстанскую область
13 Мая 2019 16:24 282
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ».
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«Глава государства ознакомится с планами реконструкции аэропорта Уральска, а также посетит ряд производственных и социальных объектов. Кроме того, запланирована встреча с представителями общественности региона», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Президент Казахстана,
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