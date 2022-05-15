15 Мая 2022 23:39

Президент Казахстана прибыл в Москву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие состоится завтра, 16 мая, в Кремле.