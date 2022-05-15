01:01
15 Мая 2022 23:39
Президент Казахстана прибыл в Москву
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Мероприятие состоится завтра, 16 мая, в Кремле.
Читайте также
Лента новостей
00:38
00:03
вчера 23:39
вчера 23:23
вчера 23:00
вчера 22:22
вчера 21:50
вчера 21:21
вчера 21:00
вчера 20:44
вчера 20:20
вчера 20:00
вчера 19:39
вчера 19:03
вчера 18:43
вчера 18:05
вчера 17:57
вчера 17:39
вчера 17:20