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Президент Казахстана прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 19:42
Президент Казахстана прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства встретил Президент России Владимир Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.


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