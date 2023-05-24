Президент Казахстана прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал «Зарядье» для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства встретил Президент России Владимир Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.