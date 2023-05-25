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Президент Казахстана прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях ВЕЭС

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Мая 2023, 15:36
Президент Казахстана прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях ВЕЭС Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В расширенном заседании Совета наряду с Президентом Казахстана примут участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Кроме этого посредством видеосвязи планируется участие от государств – наблюдателей при ЕАЭС – Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса, а также приглашенного гостя – Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.


В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится сегодня, 25 мая.

По прибытию в Москву он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».


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