Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Июня 2023, 11:12
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту Президента Казахстана встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

photo
photo
photo

Президент Казахстана   Кыргызстан   Видео   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену