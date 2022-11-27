Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию

27 Ноября 2022, 22:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», - говорится в сообщении.

Фото: t.me/bort_01