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Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию

27 Ноября 2022, 22:46
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», - говорится в сообщении.


Фото: t.me/bort_01


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