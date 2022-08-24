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Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 12:17
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В аэропорту Баку Главу нашего государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.





Кадр из видео/t.me/bort_01

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