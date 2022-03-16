ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане Конституционный суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обратиться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», - заявил Президент во время совместного заседания палат Парламента РК.

Также Глава государства поднял вопрос касательно ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

«Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему», - подчеркнул Президент Казахстана.