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    11:47, 16 Март 2022 | GMT +6

    ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане Конституционный суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обратиться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», - заявил Президент во время совместного заседания палат Парламента РК.

    Также Глава государства поднял вопрос касательно ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

    «Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему», - подчеркнул Президент Казахстана.


    Теги:
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