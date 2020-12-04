Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана предложил принять Меморандум о неприменении искусственного интеллекта во вред человеку

4 Декабря 2020, 21:31
Президент Казахстана предложил принять Меморандум о неприменении искусственного интеллекта во вред человеку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил мировому политическому истеблишменту подумать о возможности принятия Меморандума о неприменении технологий искусственного интеллекта во вред человеку и нарушения его прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выступил на онлайн-конференции «Artificial Intelligence Journey», посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных. Как сказал Глава государства, такой документ станет своего рода морально-этическим пактом для человека и категорическим императивом для искусственного интеллекта и его разработчиков.

«Нашей задачей является создание мер для недопущения негативного влияния подобного рода. Но, как бы парадоксально это ни звучало, успех новой эры будет зависеть от того уровня человечности, который мы заложим в новые технологии. Мыслительные процессы машин и роботов должны развиваться исключительно в конструктивном направлении», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что искусственный интеллект – это тот инструмент, который при его верном применении позволит всем нам развиваться более сбалансированно и более гармонично.

Онлайн-конференции «Artificial Intelligence Journey» объединила более 28 тысяч зарегистрированных участников из 90 стран и стала крупнейшей конференцией в мире в текущем году.


Президент Казахстана   Акорда   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области