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Президент Казахстана предложил миру объединиться для биологической безопасности
20 Сентября 2022, 23:18

Президент Казахстана предложил миру объединиться для биологической безопасности

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь выступил с предложением создать Международное агентство по биологической безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия COVID-19 показала необходимость в принятии срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества. В данной связи я хотел бы напомнить о выдвинутой мной ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности», - сказал Президент РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

К.Токаев подчеркнул, что достижению целей устойчивого развития до 2030 года воспрепятствовали пандемия COVID-19, «тройной планетарный кризис» (изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение окружающей среды), а также очаги конфликтов в разных частях света.

«Нам нужно вернуться в прежнее русло, пока не стало слишком поздно. Нашим ключевым приоритетом должно быть построение устойчивости перед лицом возможной нестабильности и обеспечение сбалансированного, равного и инклюзивного восстановления. Таким образом, необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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