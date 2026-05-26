    Президент Казахстана пожелал Грузии процветания в День независимости

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Кавелашвили и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Как сообщает Акорда, в своем поздравлении Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему укреплению казахско-грузинских отношений, основанных на узах дружбы и взаимной поддержки.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Грузии – благополучия и процветания.

    Гульжан Тасмаганбетова
