08:02, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана поздравил вновь избранного Президента Швейцарии
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания Президентом Швейцарской Конфедерации, передает агентство Kazinform со сылкой на Акорду.
В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу — счастья и благополучия.