РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:02, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поздравил вновь избранного Президента Швейцарии

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания Президентом Швейцарской Конфедерации, передает агентство Kazinform со сылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил вновь избранного Президента Швейцарии
    Фото: Акорда

    В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране. 

    Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания. 

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу — счастья и благополучия.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Поздравления Швейцария
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают