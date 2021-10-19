Президент Казахстана поздравил спасателей с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Главы государства в сети Twitter.

«Поздравляю спасателей с профессиональным праздником! В эпоху природных и техногенных бедствий ваш труд приобретает особое государственное значение. Только в этом году сотрудники МЧС спасли 9,5 тысяч человек. Государство ценит ваш самоотверженный труд. Желаю вам здоровья и успехов!», - написал Глава государства.



